Il problema non è Lucia Azzolina, il problema è il governo di cui la Azzolina è ministro (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Ora è il momento della saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire. Ai giovani bisogna dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri». Non ci voleva Mario Draghi, d’accordo. Ma il punto è più che mai questo: la formazione e l’occupazione giovanile. Punto già assai dolente; dolore reso quasi insopportabile dalle conseguenze della pandemia e di una pessima o inesistente gestione politica. Applicando i canoni di una recente ricerca americana al caso italiano, tra le ore di lezione saltate e la mitica didattica a distanza i nostri studenti hanno già mancato di incrementare del 30% le loro capacità e le loro conoscenze in italiano e del 50% quelle in matematica. ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : Il discorso di #Draghi contiene elementi importanti di merito e di metodo. Il capitale umano come problema fondamen… - 6000sardine : Le Sardine si schierano per il #NO al #Referendum Costituzionale. Tagliare il numero dei parlamentari mette in disc… - La7tv : #inonda L'analisi di #Calenda: 'Discoteche? Discussione fessa. Il problema dei giovani non è dove vanno a ballare m… - Riku90 : Vado a recuperarla. Installo tutto. Non va. Di nuovo con assistenza del provider. Mi dicono che c'è un problema di… - FrancoPrezza : @MariaLu91149151 @DxZagor Allora. I nostri militari sono affidabili e come tutti i militari eseguono gli ordini. Le… -

Ultime Notizie dalla rete : problema non Il problema non è Lucia Azzolina, il problema è il governo di cui la Azzolina è ministro L'HuffPost Covid-19 e zanzare, cresce la paura di trasmissione ma le zanzare non sono vettori del virus

Incremento di visite del 40% sul sito Rentokil.it relative alla zanzara rispetto al 2019. Ma un recente studio italiano esclude che il Sars-Cov-2 sia trasmissibile attraverso le punture di zanzare. D ...

Viviana Parisi, la dj morta aveva paura che le togliessero il figlio Gioele

«Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale». E questa sua paura, di cui parla l’avvocato Claudio ...

Incremento di visite del 40% sul sito Rentokil.it relative alla zanzara rispetto al 2019. Ma un recente studio italiano esclude che il Sars-Cov-2 sia trasmissibile attraverso le punture di zanzare. D ...«Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale». E questa sua paura, di cui parla l’avvocato Claudio ...