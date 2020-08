Uomini e Donne, la richiesta di Sara Shaimi a Sonny Di Meo: ‘Andiamo a convivere’ (Di martedì 18 agosto 2020) L’ex tronista è decisa ad andare a convivere con il suo fidanzato anche se è passato poco tempo dalla scelta nel programma. Ecco la sua richiesta a Sonny Uomini e Donne: Sara Shaimi e Sonny Di Meo felici insieme Nella scorsa stagione di Uomini e Donne Sara Shaimi era una delle troniste. Accanto a lei Giovanna Abate, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Nel suo percorso, Sara si era affezionata di più a tre corteggiatori: Giuseppe Nastasi, Matteo Guidetti e Sonny Di Meo. Ma il programma ha subìto una brusca interruzione a causa dell’emergenza sanitaria e quindi il suo percorso, così come quello degli altri ad eccezione di ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne, Pamela Barretta parla del ritorno in studio e lancia una frecciatina a Gemma Galgani ComingSoon.it Uomini e Donne: Gemma Galgani lascia Sirius in tv per le accuse? La verità

Gemma Galgani lascia Sirius Nicola Vivarelli a Uomini e Donne dopo le accuse? Tra qualche giorno Maria De Filippi tornerà a registrare le puntate della nuova stagione di Uomini e Donne e si ripartirà ...

Guida Tv 18 agosto: Speciale Chi l’ha visto?

Prodotto in Italia. Gilberto partecipa ad uno “speed date”, ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo ...

