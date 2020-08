Porto Cervo, soccorritore del 118 preso a pugni davanti alla discoteca: “Levati, devo entrare in quel locale” (Di lunedì 17 agosto 2020) Porto Cervo, soccorritore del 118 preso a pugni davanti alla discoteca “Ci hanno chiamato verso le 5, un ragazzo era fuori della discoteca, sembrava in coma etilico. Abbiamo iniziato a soccorrerlo. È arrivata questa Mercedes gialla, cercava di infilarsi rischiando di investire anche il ragazzo a terra. Ho detto all’uomo che guidava: non c’è spazio, siamo in emergenza, ma finiamo subito. Lui gridava e a un tratto ha detto: “Mi avete rotto i c… Sgombrate, mi state rovinando la vacanza”. Ha aperto lo sportello e mi ha sferrato un pugno. Ho provato a proteggermi con le braccia, siamo scivolati per terra”. Questo è il racconto di Pietro Paolo Cossu, 50 anni, tre ... Leggi su tpi

