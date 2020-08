Rai - Hateboer è sul mercato: il Napoli è interessato (Di domenica 16 agosto 2020) Hans Hateboer, esterno destro dell'Atalanta, è entrato nel mirino del Napoli, lo riferisce il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, alla Domenica Sportiva Estate. Leggi su tuttonapoli

titty_napoli : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - tuttonapoli : Rai - Hateboer è sul mercato: il Napoli è interessato - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Hateboer gela l'#Atalanta: 'E' ora di fare il prossimo passo' L'esterno olandese: 'Ho voglia di scoprire cose nuove, contin… - RaiSport : #Hateboer gela l'#Atalanta: 'E' ora di fare il prossimo passo' L'esterno olandese: 'Ho voglia di scoprire cose nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Hateboer

Rai Sport

Hans Hateboer è il nome nuovo per il mercato del Napoli: il direttore sportivo dei partenopei segue il terzino olandese. Hans Hateboer nel mirino del Napoli. Secondo quanto riferito dalla redazione di ..."Ho voglia di scoprire cose nuove, continuare a sfidare me stesso. A questo punto penso che dovremmo essere in grado di trovare una soluzione insieme". Con queste parole al sito olandese Voetbal Inter ...