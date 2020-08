Incidente mortale a Nuoro: muore un centauro (Di domenica 16 agosto 2020) Incidente mortale a Nuoro, in Sardegna; morto un centauro dopo u terribile scontro con una vettura. Sul posto la polizia stradale Incidente mortale a Nuoro, in Sardegna, sulla strada statale 131 Dcn, all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 17, all’altezza di Campeda. Un terribile scontro tra un motociclista ed una vettura che ha mandato fuori strada il centauro, dopo aver perso il controllo del mezzo. Fatale per l’uomo il doppio impatto che gli è costato la vita; è infatti morto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorsi, giunti sul posto insieme alla polizia stradale. Il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso in questa domenica post Ferragosto. I rilievi sono ... Leggi su bloglive

