Scuola, Giannelli (ANP) su distanziamento, mascherine e banchi: tanto rumore per nulla (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – “Pensavamo di vivere in una tragedia, e invece era una commedia: tanto rumore per nulla di William Shakespeare!” Questo il commento di Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, alla notizia del nuovo parere reso dal CTS secondo cui il distanziamento di un metro a Scuola, al rientro a settembre, può anche non essere mantenuto per qualche mese, in attesa dei nuovi banchi, purché si faccia uso della mascherina chirurgica. “Abbiamo sempre rispettato i pareri delle autorità sanitarie e continueremo a farlo – prosegue Giannelli – ma non comprendiamo perché non si sia fatta chiarezza prima su questo aspetto fondamentale. I dirigenti scolastici non hanno preso un solo giorno di ... Leggi su quifinanza

