Discoteche chiuse e divieto di fumare in strada: in Spagna stretta sulla movida dopo aumento dei contagi (Di venerdì 14 agosto 2020) Niente piste da ballo, niente capannelli sul marciapiedi per fumarsi una sigaretta e bar chiusi in anticipo. Proprio nel cuore della stagione estiva, la più turistica dell’anno, la Spagna introduce un nuovo pacchetto di misure per far fronte all’impennata di contagi. Ieri erano stati registrati quasi 3mila nuovi casi in 24 ore, tanto che il ministro aveva convocato una riunione d’urgenza con le autonomie. In tutto, riporta oggi El Paìs, sono state introdotte 11 misure e tre raccomandazioni. Il provvedimento che più ha colpito è la chiusura dei locali notturni – dalle Discoteche all’aperto ai club – che in questo periodo rappresentano la destinazione di vacanzieri e turisti arrivati in Spagna da tutto il mondo. Anche i bar avranno un orario ridotto, come ... Leggi su ilfattoquotidiano

