Xbox Game Pass: in arrivo altri grandi annunci (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo aver discusso sul posticipo dell’uscita di Halo: Infinite, Phil Spencer ha dichiarato che il team ha ancora grandi annunci da fare sull’Xbox Game Pass Dopo le varie polemiche a seguito dell’ultimo trailer di Halo: Infinite, il team ha annunciato di aver posticipato l’uscita del titolo. Phil Spencer di Xbox ha dichiarato però che i piani per l’uscita di Xbox Series X non cambieranno, e che possiamo aspettarci ancora grandi annunci relativi al Game Pass. Xbox Game Pass: Microsoft continua a puntare fortemente sul servizio Nell’ultima puntata del podcast “Animal Talking” su ... Leggi su tuttotek

