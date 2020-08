Tosca in concerto, corrente staccata per il coprifuoco (Di giovedì 13 agosto 2020) Giovedì 6 agosto la cantante Tosca si trovava a Napoli per un suo concerto nell’ambito del festival “Musica, identità, rivoluzione”. La sua esibizione inizia alle 23.20 a causa di ritardi precedenti. Dopo un’ora le dicono che deve chiudere “Un agente delle forze dell’ordine si sbraccia! coprifuoco! Grida. Si agita. Faccio un ultimo pezzo. Esco e la gente grida bis! Bis!” racconta Tosca su Facebook. Tosca decide quindi di tornare sul palco ed eseguire il brano “Ho amato tutto“, presentato a Sanremo 2020, che il pubblico richiede. La durata? 3 minuti. Ma la legge è inesorabile e quindi “L’agente minaccia multe e arresti… e così sul più bello ordina di staccare la spina. Ebbene sì ... Leggi su tvzap.kataweb

rossorubinoTV : In piazza Ferrucci, alla vigilia di Ferragosto, a Radda andrà in scena “Tosca” con la Compagnia d’Opera Italiana Fi… - gpcirronis : Domenica 9 agosto il concerto di Tosca ha chiuso il cartellone musicale, ma il festival Dromos ha ancora due appunt… - Notiziedi_it : Tosca a Napoli, bloccato il concerto a San Martino: “Io, fermata mentre cantavo, mi hanno staccato la corrente” - StampToscana : Grey Cat: Tosca in concerto al Castello di Scarlino - StampToscana : Grey Cat: Tosca in concerto al Castello di Scarlino - StampToscana -

Ultime Notizie dalla rete : Tosca concerto Concerto per l’Autismo 5^ edizione con TOSCA. Domenica 13 settembre 2020 Anfiteatro Romano Arezzo ArezzoWeb Tosca, ultima replica

Venerdì 14 agosto, (h 21.15) vigilia di ferragosto torna in scena, per l’ultima recita della stagione, Tosca, l’opera più drammatica di Puccini la cui vicenda ruota intorno a tre personaggi principali ...

Eventi Ferragosto 2020 Modena. Concerti, teatro e stelle cadenti

Un’estate diversa, ma pur sempre estate, da godere appieno attraverso gli eventi organizzati, in occasione di Ferragosto, in tutta la provincia con le dovute precauzioni anti contagio. Per i più picc ...

Venerdì 14 agosto, (h 21.15) vigilia di ferragosto torna in scena, per l’ultima recita della stagione, Tosca, l’opera più drammatica di Puccini la cui vicenda ruota intorno a tre personaggi principali ...Un’estate diversa, ma pur sempre estate, da godere appieno attraverso gli eventi organizzati, in occasione di Ferragosto, in tutta la provincia con le dovute precauzioni anti contagio. Per i più picc ...