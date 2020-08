Rebus mense, a Milano niente "schiscetta" (Di martedì 11 agosto 2020) Milano, 11 agosto 2020 - Minestrone addio, ma a pranzo non ci sarà il lunch box e neppure la "schiscetta" portata da casa: il menu di Milano Ristorazione resiste - seppur con qualche variazione - ... Leggi su ilgiorno

Milano, 11 agosto 2020 - Minestrone addio, ma a pranzo non ci sarà il lunch box e neppure la “schiscetta“ portata da casa: il menu di Milano Ristorazione resiste - seppur con qualche variazione - nel ...Mascherina obbligatoria anche per gli alunni disabili? Se un alunno ha la frebbe che si fa? E chi la misura? E la mensa: è vero che non sarà più garantita? È talmente un rebus, un gioco a incastri, tr ...