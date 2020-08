Pagamenti con oltre 30 giorni di ritardo per 22 imprese su 100: record in Campania, Calabria e Sicilia (Di martedì 11 agosto 2020) “Cominciano a evidenziarsi le ripercussioni economiche negative dell’emergenza coronavirus: le aziende che pagano i fornitori con oltre un mese di ritardo sono quasi il 12%”. E’ quanto emerge da uno studio sulla puntualità dei Pagamenti delle imprese, aggiornato ai primi sei mesi del 2020, realizzato da Cribis, società del gruppo Crif specializzata nella business information. Il Nord-Est e il Nord-Ovest hanno registrato l’incremento più elevato di ritardi gravi rispetto al trimestre precedente (rispettivamente 17% e 13%), mentre a livello settoriale aumentano i ritardi gravi per industria e commercio all’ingrosso. Nonostante il trend negativo, il Nord-Est si conferma ancora l’area geografica più affidabile, con meno di 8% di Pagamenti ... Leggi su ildenaro

Un nuovo furbetto dei rifiuti è stato scoperto. Questa volta l’uomo, che abbandonava l’immondizia fuori dagli appositi cassonetti, è stato “beccato” a Sorifa. I cittadini della zona lo hanno segnalato ...

Stanziamento di 33mila euro e abbattimento della Tari per le attività commerciali e altri servizi che hanno subito danni economici per l’emergenza Covid-19. L’amministrazione comunale di Vanzago da il ...

