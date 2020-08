Beirut, la ferita (Di lunedì 10 agosto 2020) Riflettere sull'incredibile e drammatica esplosione di Beirut può essere considerato “tempo perso”. Per motivi molto semplici. Perché non ne sappiamo abbastanza e perché l'intricatissima situazione geopolitica, oltre che sociale, del paese rende possibile qualsiasi scenario. Le opzioni sono tutte aperte. Lo ricorda Guido Olimpo sul Corriere. Resta in piedi, ovviamente, la spiegazione ufficiale della prima ora che, a leggere la stampa, parla di saldatori in azione sulla porta d'acciaio (...) - Tribuna Libera / Attentato, Esplosione, Beirut, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

PaolaBenv : RT @Fe_DiLeo: #Beirut una città ferita. La #Nasa ha diffuso un’immagine satellitare della zona maggiormente colpita (oltre 10 kmq). Ma biso… - Terrucch : RT @MarcoBarzanti: Bella come Beirut. Triste come l'Iraq. Esausta come la Siria. Distrutta come lo Yemen. Ferita come la Libia. Diment… - agoravoxitalia : #Beirut, la ferita - AgoraVox Italia - MarcoBarzanti : Bella come Beirut. Triste come l'Iraq. Esausta come la Siria. Distrutta come lo Yemen. Ferita come la Libia. D… - FPugliaVE : RT @Giulio_Firenze: Beirut. La città è ancora ferita, disorientata, bisognosa di aiuto. A song to honor Lebanon, 'Li Beirut', by Talia Laho… -