Sarno, travolto da uno sciame di api: morto agricoltore 65enne (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia a Sarno: un agricoltore è morto per shock anafilattico dopo essere stato aggredito da uno sciame di api. Dramma a Sarno (Salerno) dove Michele Annunziata (agricoltore di 65 anni) è morto per shock anafilattico dopo essere stato aggredito da uno sciame di api. Come riporta “Il Mattino”, l’uomo è stato punto in più parti … Leggi su 2anews

