Gattuso “Il Barça è fortissimo, dobbiamo scalare l'Everest” (Di venerdì 7 agosto 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Domani dovremo scalare l'Everest. In questi mesi ho sentito tante barzellette: Barcellona non in forma, con tanti squalificati. In realtà ha recuperato tutti e ha giocatori spettacolari da vedere. E' una squadra fortissima, bisogna rispettarla ma senza avere paura: dobbiamo goderci questa partita, perchè i nostri calciatori hanno le capacità per stare a questi livelli”. L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso presenta così la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sul campo del Barcellona. “I numeri ci dicono che nelle dodici partite finali del campionato siamo migliorati nel possesso palla e abbiamo creato tanto, anche se non siamo riusciti a finalizzare – ha osservato il tecnico del club ... Leggi su iltempo

