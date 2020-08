Gattuso: “Dobbiamo fare una grande prestazione e forse non basterà nemmeno” (Di venerdì 7 agosto 2020) Alla vigilia di Barcellona-Napoli, l’allenatore azzurro Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa. “Sappiamo che per noi sarà una partita molto difficile, sappiamo quali sono le qualità del Barcellona e che tipo di squadra è. Dobbiamo fare una grande prestazione per passare il turno. E forse non basterà nemmeno”. Come sta Insigne? E Lozano? “Lorenzo è da ieri che ha fatto 50% di allenamento, oggi il 100%. Domani voglio sentire dalla sua bocca che si sente al 100%. Decisione sua, mia e dei dottori. Se non sarà al 100% non scenderà in campo dal primo minuto, altrimenti ci darà una mano. Su Lozano non è cambiato nulla. Dopo il lockdown ha lavorato duramente e fatto ciò che gli chiedevamo e h avuto più ... Leggi su ilnapolista

