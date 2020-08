Calciomercato Crotone – Maxi Lopez firma con la Sambenedettese (Di venerdì 7 agosto 2020) Maxi Lopez dopo aver conquistato la Serie A con il Crotone decide di ripartire, a 36 anni, dal campionato di Serie C con i rossoblu della Sambenedettese Maxi Lopez riparte dal rossoblù della Sambenedettese, club che giocherà nel prossimo campionato di Serie C, dove troverà come allenatore il sudamericano Paolo Montero (ex giocatore di Atalanta e Juventus). Il centravanti argentino ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione. Maxi Lopez giocherà per la prima volta in Serie C e la Sambenedettese sarà l’ottavo club italiano nella carriera dell’attaccante, dopo Crotone, Catania, Milan, Sampdoria, ... Leggi su giornal

“Resteranno 9/11 della scorsa stagione, tra cui Cordaz, Messias, Molina, Simy e anche Benali con il quale siamo in procinto di trovare l’accordo. Poi proveremo a rinforzare la rosa e renderla competiv ...

Altro colpo dall'estero per l'attacco del Monza: dopo il danese Christian Gytkjaer, il club brianzolo, neopromosso in Serie B, ha definito l'acquisto del croato Mirko Maric. Centravanti classe 1995, M ...

