Mascherina nella crocchetta di pollo del McDonald’s in Inghilterra, bimba di 6 anni rischia di soffocare (Di giovedì 6 agosto 2020) Mascherina nella crocchetta di pollo del McDonald’s in Inghilterra. Non è un “Happy Meal”, ma di sicuro la sorpresa è stata grande per Laura Arber, mamma di una bambina di sei anni che ha rischiato di soffocare a causa di una Mascherina trovata dentro una crocchetta di pollo al McDonald’s. La donna ha notato che qualcosa non andava, quando ha visto sua figlia Maddie avere difficoltà a mangiare i suoi Chicken Nuggets, poi ha iniziato a soffocare. Immediatamente la madre le ha messo le dita in gola per tirare fuori ciò che le stava ostruendo le vie respiratorie e ha trovato quello che era chiaramente un pezzo di ... Leggi su limemagazine.eu

