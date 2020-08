Como, trova la moglie con l'amico: ucciso con una coltellata al petto (Di giovedì 6 agosto 2020) È morto l'uomo di 36 anni accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi a Mozzate, nel Comasco. Si chiamava Lorenzo Borsani e abitava in paese: era stato trasportato all'ospedale di Varese in condizioni ... Leggi su leggo

Tragedia, oggi pomeriggio, nel Comasco. È morto l'uomo di 36 anni accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi a Mozzate, nel Comasco. Si chiamava Lorenzo Borsani e abitava in paese: ...Hanno fatto sospirare in molti le foto di Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo insieme. L’ex coppia d’oro del cinema si è ritrovata sulle sponde del Lago di Como non per un ritorno di fiamma, ma ...