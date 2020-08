App Immuni, italiani freddi e la delusione degli sviluppatori: “Non basta” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’app Immuni non scalda il cuore degli italiani. Dopo l’incoraggiante partenza, i download dell’applicazione progettata come supporto per arrestare la pandemia si sono arrestati. “Immuni ad oggi è stata scaricata quattro milioni di volte“, fanno sapere a Repubblica gli sviluppatori, i quali non nascondono il rammarico per non essere riusciti a convincere gli italiani della bontà del loro progetto di contact tracing. “Il numero di download è un risultato ancora insoddisfacente rispetto alle decine di milioni di italiani che potrebbero scaricarla, speriamo aumentino in modo così da essere pronti qualora l’epidemia dovesse intensificarsi“, è il pensiero di Luca ... Leggi su anteprima24

