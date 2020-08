Ex gioielliere ucciso a Sanremo, “picchiato a sangue con una mazzetta da muratore”. Arrestati due astigiani (Di lunedì 3 agosto 2020) “Massacrato di botte, fino a ucciderlo”. Due persone sono state arrestate per l’omicidio di Luciano Amoretti, 76 anni, ex gioielliere pregiudicato residente a Sanremo. Ritrovata anche l’arma del delitto: una mazzetta da muratore, che, insieme a due telefoni cellulari fatti a pezzi, era stata gettata vicino al fiume Belbo, nel tratto che attraversa Nizza Monferrato. Secondo una prima ricostruzione, il movente dell’omicidio sarebbe la rapina. I due Arrestati sono entrambi di Nizza Monferrato (Asti). Uno dei due, 63 anni, avrebbe confessato l’omicidio compiuto assieme al complice di 50 anni. Determinante, per l’individuazione degli autori, la testimonianza di un vicino di casa della vittima. Ieri il cadavere era stato trovato nel suo appartamento, e dai segni sul corpo era subito ... Leggi su ilfattoquotidiano

