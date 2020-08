Wta Palermo 2020: programma e ordine di gioco di lunedì 3 agosto (Di domenica 2 agosto 2020) L’ordine di gioco e gli orari di lunedì 3 agosto per quanto concerne il Wta International di Palermo 2020. Dopo le prime due giornate di qualificazioni, prenderà finalmente il via il main draw, che vedrà scendere in campo le cosiddette big oltre alle due wild card azzurre, vale a dire Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Si parte come di consueto alle ore 16:00, con i match di primo turno del tabellone principale e del turno finale del draw cadetto. Ecco l’ordine di gioco di lunedì: CAMPO CENTRALE dalle ore 16:00 – Rus vs Vekic a seguire – Errani vs Cirstea dalle ore 19:30 – tributo allo staff medico a seguire – Paolini vs Kasatkina a seguire – Pliskova vs Sakkari COURT 6 dalle ore 16:00 – ... Leggi su sportface

