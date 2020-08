Venezia 77: scelte le opere di Venice VR Expanded (Di domenica 2 agosto 2020) Sono state scelte le opere in Virtual Reality della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2-12 settembre 2020) La mostra Internazionale di Venezia 2020 ”sarà memorabile” Venezia 77: Amants (Lovers) di Nicole Garcia in Concorso della Biennale di Venezia per la sezione denominata quest’anno Venice VR Expanded. Come in precedenza annunciato, le opere in Virtual Reality di questa edizione della Mostra, anziché sull’isola Veneziana del Lazzaretto Vecchio, saranno interamente fruibili online, grazie a una piattaforma digitale innovativa che vede il sostegno di HTC VIVEPORT, Facebook’s Oculus, VRChat e VRrOOm. Progetti Venice Vr ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

LongTakeIt : #MostradelCinemadiVenezia, scelte le opere di #VeniceVRExpanded: online 44 progetti immersivi da 24 Paesi ??… - umbriajournal_ : Il Perugia a Venezia per vincere Le scelte forzare di Massimo Oddo - Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: #Venezia77 Scelte le giurie della @biennalecinema. - Amando_Disney : RT @_TimeyWimey__: Io ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno sempre incoraggiato nelle mie scelte da quella delle superiori… - infoitcultura : Mostra del cinema di Venezia, scelte le giurie: Cate Blanchett sarà la presidente, per l’Italia Nicola Lagioia -