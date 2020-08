Ellen DeGeneres: "Tratta le persone in maniera orribile" confermano Brad Garrett e Lea Thompson (Di domenica 2 agosto 2020) Continuano le accuse contro Ellen DeGeneres: la conduttrice 'ha Trattato in maniera orribile alcune persone', dicono Brad Garrett e Lea Thompson Ellen DeGenres non sarebbe tutto questo mostro di simpatia che vediamo in TV, e diverse star stanno confermando le voci e le accuse contro di lei, tra cui anche Brad Garrett e la star di Ritorno al Futuro Lea Thompson. Dopo numerose accuse da parte di ex-dipendenti dell'Ellen DeGeneres Show, un'indagine interna è stata avviata da WarnerMedia per verificare le condizioni di lavoro nell'ambiente del celebre daytime show. Ellen DeGeneres si è scusata ... Leggi su movieplayer

GobboColpo : Discordo. Si può essere gentili con un fascista? O un razzista? O uno sfruttatore? Diciamocelo apertamente: a parti… - onepercentafro : @lostinreality01 io con oprah e ellen degeneres mi sembra - PAOLAMALACRIDA : RT @kattolikamente: Lo show della icona lesbica della Sinistra, la 62enne Ellen Degeneres, travolto dagli scandali, anche sessuali https://… - kattolikamente : Lo show della icona lesbica della Sinistra, la 62enne Ellen Degeneres, travolto dagli scandali, anche sessuali - DrApocalypse : Ellen DeGeneres pensa all'addio, chiude il The Ellen DeGeneres Show? -