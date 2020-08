Si dà fuoco in strada e muore: i passanti filmano tutto, sindaca furiosa (Di sabato 1 agosto 2020) Una donna si è data fuoco per strada al Campo del mezzo a Crema. Un passante è sceso dalla sua auto e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato poi da un'altra persona arrivata con un estintore. Il soccorritore ha raccontato che intanto altre persone con il cellulare in mano sono rimaste nel parcheggio del Mezzo senza intervenire. E' stata la sindaca di Crema Stefania Bonaldi a pubblicare su Facebook il racconto dell'uomo, commentando che "se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino e immortalare la scena, anziché correre in aiuto o chiamare i soccorsi, allora dobbiamo farci delle domande. Serie e molto, molto urgenti. Cosa siamo diventati?". "Interroghiamoci tutti, cosa siamo diventati", aggiunge Bonaldi. Questo il racconto del soccorritore postato ... Leggi su iltempo

