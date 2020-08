Giulini conferma tutto: “Di Francesco prima scelta. Zenga ultima con il Cagliari” (Di sabato 1 agosto 2020) Tommaso Giulini ha parlato a Sky prima della sfida con il Milan. E ha confermato quanto vi abbiamo anticipato su Eusebio Di Francesco: “Non nego che potrebbe essere la prima scelta, siamo interessati. Abbiamo comunque deciso di partire con un nuovo progetto, per Zenga sarà l’ultima partita alla guida del Cagliari”. Su Di Francesco vi abbiamo raccontato l’incontro milanese e l’accordo per un biennale. Ora la conferma di Giulini. Foto: sito ufficiale Cagliari L'articolo Giulini conferma tutto: “Di Francesco prima scelta. Zenga ... Leggi su alfredopedulla

