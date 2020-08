Covid, fine distanziamento sui treni: viaggeranno pieni (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si torna ad occupare tutti i posti disponibili anche sui treni Italo e Frecciarossa. Il divieto di distanziamento sociale tra un passeggero e l’altro che obbligava a lasciare il sedile di fronte e di fianco libero è stato annullato e si assicura il 100% di capienza. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato le nuove disposizioni per il trasporto ferroviario. “È consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro” rispettando alcune regole. Resta esclusa la possibilità di utilizzare i sedili contrapposti (faccia a faccia) solo nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro, ferma restando la possibilità di derogare a tale regola qualora i passeggeri siano ... Leggi su anteprima24

Spettacoli, musica, escursioni, iniziative culturali, castelli aperti: ecco alcuni degli eventi organizzati in sicurezza per noi per sabato 1 e domenica 2 agosto Per salvaguardare la nostra salute e q ...

Coronavirus, Cgia: a rischio default 1,7 milioni di microimprese

Roma, 1 ago. (askanews) - Quattro micro imprese su 10, che in termini assoluti stimiamo in poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall'emer ...

Roma, 1 ago. (askanews) - Quattro micro imprese su 10, che in termini assoluti stimiamo in poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall'emer ...