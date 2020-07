Sandra Milo su Fellini: “Aveva il vizio delle donne, se una passava…” (Di venerdì 31 luglio 2020) È stata forse una delle relazioni clandestine più chiacchierate del mondo del cinema italiano, quella tra Sandra Milo e Federico Fellini. I due si conobbero sul set di 8 e mezzo e, benché il regista fosse già sposato con l’attrice Giulietta Masina, i due si invaghirono ben presto l’uno dell’altra. E iniziarono una lunga storia d’amore, che durò ben 17 anni, finché la diva non decise che era giunta l’ora di troncarla. «L’ho lasciato nel momento in cui mi ha detto “ora ho capito che ti amo, sei la donna della mia vita e voglio passare il tempo che mi resta con te”. Mi sono spaventata. Ho temuto che la realtà uccidesse la fantasia», aveva raccontato la donna. La relazione tra Sandra ... Leggi su velvetgossip

