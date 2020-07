Volano gli stracci tra Pd e M5S, fallisce l’inciucio sulle commissioni e Grasso viene “umiliato” (Di giovedì 30 luglio 2020) Scivolone Pd-M5S sulle commissioni. Rabbia e sospetti. Vengono rieletti a sorpresa gli esponenti della Lega, Prima Gianpaolo Vallardi all’Agricoltura, poi Andrea Ostellari alla Giustizia del Senato. Uno schiaffo in piena regola per Piero Grasso, sul cui nome sembrava esserci l’accordo della maggioranza. L’ex presidente del Senato cade grazie a uno sgambetto dei suoi alleati, un’umiliazione. Scoppia il caos, Volano gli stracci nell’ammucchiata giallorossa. Accuse reciproche, ore di tensione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, lascia Palazzo Chigi mentre è in corso il consiglio dei ministri. È infuriato. commissioni, la rabbia degli esponenti della sinistra Durissima la presa di posizione dei capigruppo Leu. «Quel che è ... Leggi su secoloditalia

