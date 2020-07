The Witcher – Blood Origin è il prequel della serie fantasy (Di martedì 28 luglio 2020) The Witcher E’ tempo di tornare alle Origini. Si intitola The Witcher: Blood Origin, il prequel del fantasy tratto dai libri di Andrzej Sapkowski a cui Netflix sta lavorando. La serie racconterà la nascita e lo sviluppo della civiltà elfica prima della sua caduta, arrivando a narrare la storia del primissimo ‘Witcher’. The Witcher: Blood Origin sarà diviso in sei parti e girato nel Regno Unito, mentre non è ancora trapelato nulla sul cast che darà corpo ai protagonisti del racconto. Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, questo spin-off ... Leggi su davidemaggio

NetflixIT : 1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti. Ed è così che è nato il primo… - imspidermax : Io che mi appresto ad iniziare The Witcher 2 dopo aver finito il primo in una settimana - shatteredcup_ : Ok, ho finito di leggere il primo libro della saga di The witcher (seguendo il 'consiglio' di Joey) - letsbookorg : RT @sabrina_melzo: #letbooktogheter #siamofirtissimi Libro 27/2020 “Il tempo della guerra” di Sapkowski. Nel quarto libro di The Witcher… - foto_nerd : Netflix ha annunciato la produzione di Blood Origin, serie prequel che anticiperà le avventure di Geralt di Rivia n… -