Multiservizi | Bordoni | basta incertezze | stabilità a dipendenti

Roma – "Roma Multiservizi, basta incertezze, diamo stabilita' ai lavoratori. Sono 2500 gli addetti ai servizi di assistenza, pulizia e trasporto scolastico a cui il Comune di Roma non ha saputo dare indicazioni che vanno oltre la scadenza a fine luglio dell'appalto del Global service. Un orizzonte di brevissimo periodo sul quale appare la costituenda multiutility 'NewCo' che si inserisce in un contesto dove la Corte di Giustizia Europea non si e' ancora pronunciata sull'affidamento alla Roma Multiservizi." "Ho rivolto un'interrogazione urgente alla sindaca Raggi che sembra procedere verso soluzioni non condivise, soprattutto dai lavoratori, per la tutela dei livelli occupazionali e salariali. Intanto, riguardo la 'NewCo' nessun atto formale ...

