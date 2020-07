Mattino: Inter-Napoli, Gattuso non aspetta più Lozano. Ultima da titolare per Milik (Di martedì 28 luglio 2020) Sul Mattino la probabile formazione che sceglierà Gattuso questa sera, contro l’Inter nella penUltima giornata di campionato. In porta il tecnico si affiderà a Meret. In difesa torna Mario Rui, dopo due giorni di lavoro su un piano di recupero personalizzato. A centrocampo c’è la necessità di far riposare Fabian, che forse si fermerà anche contro la Lazio. “A Fabian si è chiaramente accesa la spia rossa, non è escluso che oltre stasera possa tirare il fiato anche con la Lazio. Di sicuro, meglio dare spazio ad Elmas. Se proprio c’è uno a cui può ancora essere chiesto uno sforzo in più quello è Zielinski”. In attacco, invece, il tecnico non lascerà spazio a Lozano, ma a Milik. ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: Inter-Napoli, Gattuso non aspetta più Lozano. Ultima da titolare per Milik Fabian Ruiz si riposa e probabi… - ilnapolionline : (Grafico) Inter/Napoli: Il Mattino vara la sua formazione. Conte col dente avvelenato! - - infoitsport : Il Mattino – Inter-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: spazio a Milik, Fabian tirerà il fiato - MondoNapoli : IL MATTINO - Probabili formazioni di Inter - Napoli: dentro Milik, Fabian out - - uservinanonimo : 2:30 del mattino mentre mi bevo la birra nr 4 un amico riceve la chiamata da un suo amico che vuole parlare anche c… -