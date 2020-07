È morto l’attore Gianrico Tedeschi (Di martedì 28 luglio 2020) L’attore Gianrico Tedeschi è morto a 100 anni. Era nato a Milano nel 1920 e aveva iniziato a fare l’attore nella seconda metà degli anni Quaranta, dopo essere tornato da un campo di prigionia nazista in cui era stato portato Leggi su ilpost

Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - Corriere : Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager - LaStampa : L'esordio in un lager, 70 anni di una straordinaria carriera passata per Strehler e il Carosello. - BinaryOptionEU : Morto a 100 anni l'attore #GianricoTedeschi, esordì in un lager - Artu_63 : RT @Corriere: Addio a Gianrico Tedeschi, l’attore milanese che era sopravvissuto al lager -

