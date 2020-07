Calciomercato Napoli – Osimhen è un giocatore azzurro, i dettagli del contratto e quando arriverà (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo moltissime fonti, come lo stesso entourage del giocatore, Victor Osimhen può già considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, avendo di fatto già firmato l’accordo con il suo nuovo club, che sborserà una cifra base di 50 milioni alla quale andranno aggiunti bonus a seconda dell’eventuale contropartita che il club azzurro riuscierà o meno ad inserire nella trattativa (si parla di Karnezis). Nessuna concorrenza vera e propria Nei giorni scorsi, sopratutto a causa del cambio di agente con William D’Avila, si è vociferato un interesse da parte di diversi club inglesi, Liverpool in primis, che tuttavia si sono rivelati non concretamente interessati, come confermato dallo staff del giovane attaccante attraverso i ... Leggi su giornal

Niccolò Schira, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Il Napoli si sente tr ...

Serie A: le quote della 37° giornata

La 37esima giornata di Serie A si apre al Tardini con la sfida Parma- Atalanta. I ducali hanno l’unico obiettivo di entrare tra le prime otto in classifica, mentre l’Atalanta è in piena lotta per il s ...

