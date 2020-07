Webuild, un libro sul Ponte. E Piano si racconta (Di sabato 25 luglio 2020) Da ieri il volume edito da Rizzoli sulla costruzione del nuovo viadotto. L'architetto: "Un vascello bianco per riunire le due montagne" Leggi su repubblica

«Il nuovo ponte di Genova» e sullo sfondo il viadotto illuminato con il tricolore. Da ieri è in distribuzione il volume edito da Rizzoli che racconta i mesi della costruzione del Ponte. Testi, disegni ...«Sono trascorsi quarant’anni e il tempo è rimasto fermo, irrisolto, come l’orologio alle 10.25. Molte delle persone che sono morte quel giorno non hanno più alcun parente, amico. Hanno solo noi, a ric ...