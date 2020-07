Vellutata di zucca con philadelphia e pancetta croccante (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa ricetta di Vellutata di zucca con philadelphia e pancetta croccante è un’ottima alternativa alle ricette classiche. Se poi volete rimanere più leggeri potete anche seguire la ricetta senza aggiungete altri ingredienti. Vediamo insieme il procedimento IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 1 kg di zucca1 pezzetto di cipolla120 g di pancetta affumicata a cubetti100 g di philadelphia50 g di parmigiano reggiano grattugiato2-3 cucchiai di olio evoSale fino q.b.900 ml di acquaPeperoncino piccante (facoltativo)Vino bianco (facoltativo)Per preparare la Vellutata di zucca con philadelphia e pancetta croccante iniziamo sbucciando ... Leggi su termometropolitico

HCLYSHADY : mi è venuta voglia di vellutata di zucca. grazie twitter. mo il problema è che non ho la zucca. - PlacidiPaola : @NathanDelMare Io con la zucca faccio la vellutata o il risotto. Va bene lo stesso??? - lvnarfang : @nellifranci @fartekho la vellutata di zucca >>> - Gaihardo : Oggi pranzo da fotomodello: Vellutata di zucca Insalata semi di chia e sesamo - Neena_782 : @SuperFiammetta @cicoria_e Paccheri con vellutata di zucca, caprino sardo e speck. Continua a mangiare pane e cicoria ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vellutata zucca

Termometro Politico

Se fai una vita frenetica, sei spesso in viaggio, in ufficio e non riesci a mangiare bene, la soluzione che fa per te è il programma di Dietidea, che insieme al dietologo e nutrizionista Nicola Sorren ...