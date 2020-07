Bruxelles: M5s vota con Lega e Fdi contro il Mes, strappo col Pd (Di giovedì 23 luglio 2020) Via libera del Parlamento europeo a larga maggioranza alla risoluzione sul piano di aiuti economici del Recovery Fund. Ma dure critiche degli eurodeputati ai tagli del bilancio decisi nel vertice dei ... Leggi su tg.la7

Il giorno dopo gli applausi scroscianti per Conte sul negoziato europeo, la maggioranza torna a dividersi, in Europa, sul Mes. Il fondo Salva Stati che già in Camera e Senato aveva visto, nell'ultima ...