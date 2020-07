Varriale attacca Giua: “Uno degli arbitri italiani più scarsi, oggi c’è stata la conferma” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il match dello stadio Ennio Tardini tra Parma e Napoli è terminato con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa grazie ai due calci di rigore realizzati da Caprari e Kulusevski; inutile, invece, il penalty trasformato da Lorenzo Insigne sul finire di primo tempo. Tre rigori assegnati dall’arbitro Giua, il quale è stato immediatamente su Twitter attaccato dal giornalista Rai, Enrico Varriale: “Secondo ko per il Napoli dopo il lockdown. In una partita che contava pochissimo 3 rigori e una conferma : Giua, il fischietto che ha diretto anche Juve-Bologna e Napoli-Lecce, è uno degli arbitri italiani più scarsi”. Secondo ko per @sscnapoli dopo il lockdown. In una partita che contava pochissimo 3 rigori e una ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Varriale attacca Bologna-Juventus, VARRIALE duro contro Rocchi e Chiffi: "Arbitri discutibili" Sportface.it Varriale: "Osimhen-Lozano, tandem d'attacco micidiale! Napoli vicino al grande colpo"

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Il Napoli sembra molto vicino a ...

Caressa come Varriale bassottino e Adl signore piccolino

Più che dei risultati delle partite di ieri si parla di quell’attacco diretto, forte ... le parti di Mihajlovic per l’intemerata in diretta. Il precedente di Varriale con Maldini Dare del “piccolino” ...

