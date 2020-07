Spal-Roma, Kalinic in gol: non è fuorigioco dopo un infinito controllo var (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Esulta la Roma. Esulta Nikola Kalinic, seppur al termine di un controllo var che sembrava non finire mai. La formazione di Paulo Fonseca è in vantaggio dopo undici minuti al Paolo Mazza. Sugli sviluppi di una sforbiciata di Pellegrini, Letica non ha trattenuto e sull’indecisione del portiere si è fiondato Kalinic che mette in rete. Leggi su sportface

