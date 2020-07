Gorizia. Parco Coronini Cromberg: Stefano Borghes muore a 12 anni cadendo in un pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tragedia a Gorizia dove è morto Stefano Borghes, un bimbo di 12, anni caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel Parco Coronini Cromberg. Il corpo è stato recuperato dai Pompieri. Il piccolo stava visitando il Parco con gli animatori del suo centro estivo, gestito dai salesiani. Era in corso un gioco. Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, appena appresa la notizia, è corso sul posto. “La nostra comunità è sconvolta. Il piccolo è figlio di una coppia molto nota in città: nei prossimi minuti mi recherò a casa loro per far sentire la vicinanza della comunità”. Il sindaco, che è anche presidente della Fondazione che gestisce il ... Leggi su laprimapagina

