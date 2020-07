Contributi Inps sospesi: ripresa versamenti al 31 luglio e 16 settembre 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) La stagione delle sospensioni causa emergenza Coronavirus sta terminando e il calendario estivo scandisce il lento ritorno ai ritmi normali: dopo il primo grande tax day del 20 luglio, ora l’Inps comunica che riprendono anche i versamenti dei Contributi Inps sospesi causa Covid. Lo ha fatto con il messaggio 2871 del 20 luglio 2020, il cui oggetto sono proprio le istruzioni contabili sulla ripresa dei versamenti dei Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I decreti emanati dal Governo in piena emergenza hanno prima introdotto la sospensione dei termini per il pagamento dei ... Leggi su leggioggi

DirittoBancario : Covid-19: istruzioni INPS sulla ripresa dei versamenti dei contributi sospesi - INPS_it : #InpsComunica #COVID19 Pubblicate le istruzioni contabili sulla ripresa dei versamenti dei #contributi previdenzial… - MorrisDantonio2 : @faberskj Buongiorno,doc! Avrei un quesito fresco da porti! Ho sentito ieri al TG che l'INPS NON potrebbe più pret… - ufranciosi : Finte cooperative ed aziende assumono personale in alberghi e locali di Ravenna e Cervia: evaso 1 mln di euro in co… - ilmerovincio : @carlo66608300 @giacoballa @wimganz @Lalla3055 @davidealgebris Io credo che il problema siano proprio le pensioni,… -