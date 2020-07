Bufera su Beppe Grillo, costretto a rimuovere l’auto con cui provocò la morte di tre persone (Di martedì 21 luglio 2020) Quarant’anni fa Beppe Grillo fu protagonista di un clamoroso incidente d’auto a Limone Piemonte, in provincia di Cunero, nel quale morirono tre persone, tra cui un bambino. Era il il 7 dicembre 1981 e il comico, considerato responsabile, fu condannato in via definitiva per omicidio plurimo colposo. Oggi quella storia torna d’attualità. La dimenticanza di Beppe Grillo… A distanza di tanti anni, il rottame di quell’auto è ancora lì. “Quel rottame non è un trofeo da mostrare ai turisti. Tanti continuano a fermarsi, per scattare fotografie come fosse un’attrazione. Invece bisogna avere rispetto delle persone che sono decedute in quella tragedia. Proverò a contattare Beppe ... Leggi su secoloditalia

