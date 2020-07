Arriva al casello di Villesse, scende dall’auto e dice di avere una bomba (Di lunedì 20 luglio 2020) Foto: Stefano TomatAllarme bomba questa mattina alle 10.30 al casello autostradale di Villesse. Un uomo dopo aver ritirato il biglietto del casello è sceso dalla sua automobile e ha avvisato il personale di Autovie dicendo di avere un ordigno all’interno del suo mezzo. L’uomo dopo aver dato la comunicazione è rimasto vicino al casello a guardare, senza allontanarsi o darsi alla fuga. Subito sono state allertate le forze dell’ordine che sono giunte sul posto, mentre il personale di Autovie ha chiuso l’accesso al casello.Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino rumeno di 36 anni residente a Padova in cura presso i servizi sociali. L’allarme bomba si è poi rilevato ... Leggi su udine20

banter_peter : C'è tempo per le vecchie nuove gag, telefoni per un paio di tonnellate di acciaio ti arriva a casa un casello ancor… - MarmoAColazione : @mariolavia Perché non permettiamo a Benetton di prendere la figlia minore di ogni guidatore come pedaggio quando s… - Morelembaum1 : Sono quella che arriva al casello autostradale cantando “sarà perché ti amo”. -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva casello Riaperto il casello di Chiavari, resta solo la chiusura in entrata in direzione Genova Radio Aldebaran Chiavari Villesse, scende al casello: "Ho un ordigno nell'auto". Falso allarme, autostrada A34 riaperta dopo quasi due ore

L'uomo è stato poi portato via dall'ambulanza VILLESSE Il casello autostradale di Villesse ... Poco dopo sono arrivati anche gli artificieri della Polizia. Dopo oltre un'ora di intervento ...

Gallerie di Sant'Anna, stasera viene rimosso il cantiere dopo diffida Comuni: addio semaforo

SESTRI LEVANTE - Dopo mesi di lavori e di semaforo, con senso unico alternato, riaprono questa sera le gallerie di Sant’Anna sulla via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante, grazie alla chiusura del ca ...

L'uomo è stato poi portato via dall'ambulanza VILLESSE Il casello autostradale di Villesse ... Poco dopo sono arrivati anche gli artificieri della Polizia. Dopo oltre un'ora di intervento ...SESTRI LEVANTE - Dopo mesi di lavori e di semaforo, con senso unico alternato, riaprono questa sera le gallerie di Sant’Anna sulla via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante, grazie alla chiusura del ca ...