Tunisia | blogger condannata a sei mesi di carcere | i motivi

In Tunisia, una giovane blogger è stata condannata a sei mesi di carcere per aver condiviso un post su Facebook in cui si faceva ironia sul Corano. Il caso è diventato molto famoso nel paese e farà sicuramente discutere per molto tempo. In Tunisia, Emna Chargui, una studentessa e blogger di ventisei anni, è stata

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia blogger Tunisia, condannata la blogger che scherzava sul Corano La Repubblica Blogger tunisina in carcere per la satira sul Covid-19

TUNISI. Condanna a sei mesi di carcere per la blogger tunisina Emna Charqui, riconosciuta colpevole di di «incitamento all'odio tra religioni» da una corte di Tunisi. Due mesi fa, su Facebook, aveva c ...

Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo”

La blogger tunisina Emna Chargui è stata condannata in primo grado a sei mesi di carcere per aver condiviso, il 2 maggio, sul suo profilo Facebook la “Sura del Corona”, un post ironico in cui, nella ...

TUNISI. Condanna a sei mesi di carcere per la blogger tunisina Emna Charqui, riconosciuta colpevole di di «incitamento all'odio tra religioni» da una corte di Tunisi. Due mesi fa, su Facebook, aveva c ...