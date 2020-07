TFS statali: beffe e ritardi insostenibili (Di sabato 18 luglio 2020) Questo articolo ci è stato inviato da un lettore di Notizieora.it che ci chiede la pubblicazione dello stesso in quanto non ha trovato su nessun altro sito i riscontri offerti dal nostro per quel che riguarda il TFS per i dipendenti statali. Troverete di seguito quanto scritto dal nostro lettore. TFS statali, la beffa e i ritardi insostenibili Dopo la pubblicazione in G.U., avvenuta lo scorso15 giugno 2020, del DPCM per l’anticipo del TFS fino a 4500 Euro ,dopo un anno e mezzo di attesa di tale provvedimento ed anche un cambio di governo nel mezzo,pareva finalmente cosa fatta.Invece guardiamo cosa succede in realtà. Le ex lavoratrici ed ex lavoratori del pubblico impiego,andati in pensione lo scorso anno con Quota 100, attendevano i 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ,per poter fare domanda ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #TFS statali: beffe e ritardi insostenibili - enzo_sabatini : @agorarai @DadoneFabiana @matteosalvinimi @rugge75 @EGardini @emanuelefiano @Ettore_Rosato @RedavidF… - fordeborah5 : RT @NotizieOra: Anticipo #TFS statali, ancora in attesa dell'accordo quadro e l'istanza di quantificazione non viene inoltrata, manca l'ele… - NotizieOra : Anticipo #TFS statali, ancora in attesa dell'accordo quadro e l'istanza di quantificazione non viene inoltrata, man… -