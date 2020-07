Va in ospedale e lascia macchina e chiavi all’abusivo: auto sparita (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Martedì mattina una persona si è presentata al Commissariato Arenella per denunciare il furto della propria auto raccontando di essere stata avvicinata in via Cardarelli da un parcheggiatore abusivo a cui ha lasciato le chiavi del veicolo ma, al suo ritorno, non ha ritrovato né l’uomo né l’auto. I poliziotti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno accertato che il parcheggiatore, A.C., 47enne napoletano con precedenti di polizia, si era allontanato a bordo dell’auto. L’uomo è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato mentre l’auto è stata recuperata e restituita al proprietario. “Un ... Leggi su anteprima24

RLivre : A 102 guarisce dal virus: esce dall'ospedale cantando l'inno del Flamengo. E poi lo vede vincere il derby - fabio_difra : @azangrillo @azangrillo perché non torna a fare il suo lavoro in ospedale e lascia stare queste dichiarazioni folli… - infoitinterno : Latina, straniero positivo al covid lascia l’ospedale e racconta: “Sono stato in un acquapark pieno di gente” - Meron41618397 : @gianppaolo E le adozioni come le fa? E se la madre il bambino non lo vuole e lo lascia in ospedale? - silvanamarra : RT @Corriere: Medico lascia l’ospedale di Alzano: «Già il 15 febbraio un collega disse: questa è Sars... -

Ultime Notizie dalla rete : ospedale lascia Pallanuotista della nazionale lascia il ritiro di Siracusa: è in ospedale per il covid Nuovo Sud E’ morta Rosa, protagonista di una delle foto divenute simbolo della pandemia

E’ morta Rosa, protagonista insieme al marito Giorgio di una delle foto divenute simbolo dell’emergenza coronavirus che ha coinvolto tutto il mondo. Una foto la loro che riassumeva tutto il loro amore ...

Ospedale, l’allarme dei primari

OLBIA. Se un primario dice pubblicamente che la situazione di un reparto è grave, bisogna credergli: nessun dirigente medico vorrebbe mai correre il pericolo, neppure di striscio, di spaventare l’uten ...

E’ morta Rosa, protagonista insieme al marito Giorgio di una delle foto divenute simbolo dell’emergenza coronavirus che ha coinvolto tutto il mondo. Una foto la loro che riassumeva tutto il loro amore ...OLBIA. Se un primario dice pubblicamente che la situazione di un reparto è grave, bisogna credergli: nessun dirigente medico vorrebbe mai correre il pericolo, neppure di striscio, di spaventare l’uten ...