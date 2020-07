Samsung Galaxy Note 20, prezzo, data d’uscita e caratteristiche: le ultime (Di mercoledì 15 luglio 2020) Agosto non è solo sinonimo di ferie e vacanze, ma anche di novità in ambito tecnologico. Il caldo dell’estate non frena il mercato degli smartphone, soprattutto quello di Samsung, che nelle prossime settimane lancerà sul mercato Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. C’è molta curiosità di scoprire pezzo e specifiche tecniche dei nuovi apparecchi. Naturale tanta attenzione: i top di gamma Samsung sono modelli capaci di indirizzare il mercato degli anni a venire, per questo la voglia di scoprire le ultime novità è tanta per i fan dell’azienda e per tutti quelli che cercano un nuovo dispositivo in grado di fare più o meno tutto quello che si desidera. Scopriamo quindi le ... Leggi su italiasera

SamsungItalia : ARMY, l'attesa è finita ?? #GalaxyS20+ BTS Special Edition è ufficialmente arrivato in Italia. Acquista subito l'uni… - italiaserait : Samsung Galaxy Note 20, prezzo, data d’uscita e caratteristiche: le ultime - AlessioCamaroto : Tre fotocamere, 5G e batteria aumentata: - SamsungItalia : Le tue emozioni? #MeglioConGalaxy! Vivi esperienze ultra-realistiche grazie alla qualità visiva senza precedenti de… - SorridodiJade : @hiddlesthug il mio Samsung galaxy s4 mini dopo aver letto due pagine iniziava a surriscaldarsi e la batteria crollava -