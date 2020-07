Sampdoria- Cagliari, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sampdoria-Cagliari in programma questa sera alle ore 19,30. Queste le scelte dei due tecnici. Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu. Foto Samp Twitter L'articolo Sampdoria- Cagliari, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

