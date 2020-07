Sampdoria Cagliari, i convocati di Zenga: non c’è Nainggolan, Cigarini out per scelta tecnica (Di martedì 14 luglio 2020) Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la Sampdoria Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Sampdoria. Non ci saranno per infortunio Nainggolan, Oliva e Pellegrini. Desta sorpresa invece la scelta (tecnica) di non inserire in lista Luca Cigarini. PORTIERI: Rafael, Cragno, Ciocci;DIFENSORI: Mattiello, Klavan, Ceppitelli, Faragò, Pisacane, Lykogiannis, Walukiewicz, Carboni;CENTROCAMPISTI: Rog, Birsa, Nandez, Ionita, Ladinetti, Lombardi;ATTACCANTI: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Simeone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

