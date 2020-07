Maria De Filippi: "Mi sono sottoposta a sei test sierologici, ero angosciata" (Di lunedì 13 luglio 2020) Per poter andare in onda, Maria De Filippi si è sottoposta a ben sei test sierologici durante l'emergenza Coronavirus. Infatti anche durante il lockdown, salvo una piccola pausa, sono andati avanti gli appuntamenti con "Uomini e Donne", "Amici" ed "Amici Speciali", oltre a "Temptation Island" che lei segue come produttrice. Non si è mai fermata, insomma, per poter continuare a tenere compagnia agli spettatori da casa."Confesso che per me non è stata una passeggiata. Ho fatto sei test sierologici, messo in atto mille precauzioni, viaggiato con guanti e amuchina... Ma non è stato facile perché per lavoro dovevo vedere continuamente gente, ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19. Avevo in borsa il pulsometro e idem ... Leggi su blogo

