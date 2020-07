Grave lutto per John Travolta: è morta la moglie Kelly Preston (Di lunedì 13 luglio 2020) E morta, all’et&aGrave; di 57 anni, l’attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta, dopo una battaglia durata due anni contro un tumore al seno. A comunicarlo lo stesso attore in un post su Instagram. “E’ con un cuore profondamente addolorato che vi informo che la mia bella moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con un tumore al seno. Ha combattuto coraggiosamente, circondata amore con amore e supporto di tanti”, scrive Travolta. View this post on Instagram It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love ... Leggi su tvzap.kataweb

Ligabue - grave lutto per il cantante : il suo messaggio REGGIO EMILIA - Il suo ricordo con le foto a fine articolo. "Ci vediamo da Mario, prima o poi...". Addio a Mario Zanni, il gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ...

REGGIO EMILIA - Il suo ricordo con le foto a fine articolo. "Ci vediamo da Mario, prima o poi...". Addio a Mario Zanni, il gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ... Grave lutto per Luca Dotto : muore Guglielmina Cosma - madre del campione azzurro muore Guglielmina Cosma , istruttrice di nuoto e mamma del campione azzurro Luca Dotto . Era stata lei ad avvicinarlo alla passione per lo sport. La donna ha perso la battaglia contro il cancro. lutto in casa del campione italiano di nuoto, Luca ...

, istruttrice di nuoto e mamma del . Era stata lei ad avvicinarlo alla passione per lo sport. La donna ha perso la battaglia contro il cancro. in casa del italiano di nuoto, ... Grave lutto per Ligabue - il cantante disperato per la sua morte Brutte notizie per il cantautore Luciano Ligabue: il triste annuncio &eGrave; arrivato nelle ultime ore con la notizia svelata da Il Resto del Carlino Brutte notizie per quanto riguarda la vita privata di Ligabue. Uno dei protagonisti delle canzoni ...

checcomas : @MCriscitiello @tvdellosport Gattuso ha subito un grave lutto, mi sembra il minimo l’abbraccio di Maldini. - casanovaxxxxx : @MarcoBenatti_ @GiorgiaMeloni @FratellidItalia quindi tu sei dell'idea che quando c'è un lutto in famiglia grave do… - yeswecanon1 : @playboyFormello @iuiu87 Il Napoli è in grado di vincerle tutte per titolari e alternative, in più c'è entusiasmo p… - Notiziedi_it : Nino D’Angelo, il messaggio per il collega ed amico colpito da un grave lutto - EnzaIncostante : RT @NapoliToday: #Cronaca Nino D’Angelo, il messaggio per il collega ed amico colpito da un grave lutto -